Rishikesh News: बजरंग सेतु पर चौपहिया वाहनों की आवाजाही का विरोध
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 21 Oct 2026 06:14 PM IST
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ढालवाला। टिहरी और पौड़ी गढ़वाल को जोड़ने वाले बजरंग सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है लेकिन इसके संचालन और इसपर चौपहिया वाहनों की आवाजाही के लिए असमंजस बना हुआ है। इसके विरोध में व्यापार मंडल लक्ष्मणझूला ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। व्यापारियों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुल के दोनों छोरों पर पर्याप्त जगह नहीं होने से चौपहिया वाहनों के संचालन पर जाम की स्थिति पैदा होगी और क्षेत्र की व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी।
एसओपी स्पष्ट नहीं
ऋषिकेश। बजरंग सेतु के संचालन के लिए सुगबुगाहट तेज हो गई है। सेतु की आवागमन व्यवस्था के लिए 20 करोड़ रुपये का टेंडर होने की बात सामने आई है। वहीं, कांच के फुटपाथ से गुजरने के लिए वयस्कों का 100 और बच्चों का 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। हालांकि, सेतु के खुलने की तारीख अभी तय नहीं की गई है। साथ ही ग्लास फुटपाथ के उपयोग और सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी स्पष्ट नहीं हुई है।
परिचर्चा-
1. सेतु मुख्य रूप से पैदल यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यदि यहां भारी या चौपहिया वाहनों का प्रवेश शुरू होता है, तो पैदल चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी और व्यापारिक गतिविधियों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। आपातकालीन स्थिति की बात अलग है। - ओम प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, व्यापार मंडल लक्ष्मण झूला
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2. प्रशासन को कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले स्थानीय हितधारकों के साथ वार्ता कर सुरक्षात्मक व व्यावहारिक राह तलाशनी होगी। -कपिल, स्थानीय व्यापारी
3- टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है लेकिन अभी पुल के आधिकारिक रूप से आम जनों के लिए खोले जाने के लिए तिथि निर्धारित नहीं है। प्रवीण कर्णवाल, अधिशासी अभियंता, लोनिवि नरेंद्र नगर।
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एसओपी स्पष्ट नहीं
ऋषिकेश। बजरंग सेतु के संचालन के लिए सुगबुगाहट तेज हो गई है। सेतु की आवागमन व्यवस्था के लिए 20 करोड़ रुपये का टेंडर होने की बात सामने आई है। वहीं, कांच के फुटपाथ से गुजरने के लिए वयस्कों का 100 और बच्चों का 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। हालांकि, सेतु के खुलने की तारीख अभी तय नहीं की गई है। साथ ही ग्लास फुटपाथ के उपयोग और सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी स्पष्ट नहीं हुई है।
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1. सेतु मुख्य रूप से पैदल यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यदि यहां भारी या चौपहिया वाहनों का प्रवेश शुरू होता है, तो पैदल चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी और व्यापारिक गतिविधियों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। आपातकालीन स्थिति की बात अलग है। - ओम प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, व्यापार मंडल लक्ष्मण झूला
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2. प्रशासन को कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले स्थानीय हितधारकों के साथ वार्ता कर सुरक्षात्मक व व्यावहारिक राह तलाशनी होगी। -कपिल, स्थानीय व्यापारी
3- टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है लेकिन अभी पुल के आधिकारिक रूप से आम जनों के लिए खोले जाने के लिए तिथि निर्धारित नहीं है। प्रवीण कर्णवाल, अधिशासी अभियंता, लोनिवि नरेंद्र नगर।