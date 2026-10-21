Rishikesh News: बजरंग सेतु पर चौपहिया वाहनों की आवाजाही का विरोध

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एसओपी स्पष्ट नहींऋषिकेश। बजरंग सेतु के संचालन के लिए सुगबुगाहट तेज हो गई है। सेतु की आवागमन व्यवस्था के लिए 20 करोड़ रुपये का टेंडर होने की बात सामने आई है। वहीं, कांच के फुटपाथ से गुजरने के लिए वयस्कों का 100 और बच्चों का 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। हालांकि, सेतु के खुलने की तारीख अभी तय नहीं की गई है। साथ ही ग्लास फुटपाथ के उपयोग और सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी स्पष्ट नहीं हुई है।परिचर्चा-1. सेतु मुख्य रूप से पैदल यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यदि यहां भारी या चौपहिया वाहनों का प्रवेश शुरू होता है, तो पैदल चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी और व्यापारिक गतिविधियों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। आपातकालीन स्थिति की बात अलग है। - ओम प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, व्यापार मंडल लक्ष्मण झूला2. प्रशासन को कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले स्थानीय हितधारकों के साथ वार्ता कर सुरक्षात्मक व व्यावहारिक राह तलाशनी होगी। -कपिल, स्थानीय व्यापारी3- टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है लेकिन अभी पुल के आधिकारिक रूप से आम जनों के लिए खोले जाने के लिए तिथि निर्धारित नहीं है। प्रवीण कर्णवाल, अधिशासी अभियंता, लोनिवि नरेंद्र नगर।