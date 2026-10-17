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Rishikesh News: दून भवानी स्कूल में नवरात्रि और दशहरा उत्सव मनाया

Sat, 17 Oct 2026 07:21 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sat, 17 Oct 2026 07:21 PM IST
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Navratri and Dussehra Celebrated at Doon Bhawani School
जौलीग्रांट। दून भवानी इंटरनेशनल स्कूल, रानीपोखरी में नवरात्रि और दशहरा हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। प्रधानाचार्य पुष्पा उनियाल ने छात्रों को मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की महिमा तथा भगवान श्रीराम के आदर्शों के बारे में बताया। कार्यक्रम के माध्यम से नारी शक्ति, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया गया। विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने बच्चों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और सदाचार अपनाने के लिए प्रेरित किया। निदेशक बीपी उनियाल, साकेत उनियाल, डीपी बडोनी आदि उपस्थित रहे।
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