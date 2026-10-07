Rishikesh News: वन क्षेत्र में कूड़ा फेंकने पर नगर पंचायत ने 75 हजार जुर्माना लगाया

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ढालवाला। तपोवन तिराहे से खारा स्रोत जाने वाले मार्ग पर स्थित वन क्षेत्र में अवैध रूप से कूड़ा डंप करने वालों के खिलाफ नगर पंचायत तपोवन ने कड़ा रुख अपनाया है। होटल स्वामियों और स्थानीय दुकानदारों की ओर से रोजाना रात के अंधेरे में वन क्षेत्र में कूड़ा फेंका जा रहा था। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए नगर पंचायत तपोवन ने विशेष कर्मचारी तैनात कर रात्रिकालीन गश्त शुरू की। गश्त के दौरान टीम ने रात में चोरी-छिपे कूड़ा डालते हुए लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। कर्मचारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषियों का चालान काटा, जिससे कुल 75,000 की जुर्माना राशि वसूल की गई। नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी अंजलि रावत कि पर्यावरण और वन क्षेत्र की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुले में गंदगी और कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।