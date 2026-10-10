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Rishikesh News: इस बार रामलीला में स्थानीय कलाकार करेंगे मंचन

Sat, 10 Oct 2026 07:09 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sat, 10 Oct 2026 07:09 PM IST
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Local Artists to Perform in This Year's Ramlila
इस बार रामलीला में स्थानीय कलाकार करेंगे मंचन
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- पांचवी बार हो रही चौदहबीघा में रामलीला
संवाद न्यूज एजेंसी
ऋषिकेश। इस बार मां गंगा रामलीला समिति 14 बीघा मुनि की रेती में स्थानीय कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। इनमें से कुछ कलाकार स्थानीय होंगे और कुछ को कुछ आसपास के जिलों से बुलाया जाएगा। आज रविवार 11 से 20 अक्तूबर तक रामलीला का मंचन किया जाएगा।

चौदहबीघा स्थित रामलीला मैदान में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के महासचिव अनिल कुमार बडोनी ने कहा कि यह रामलीला का पांचवां आयोजन है। इस बार खास बात यह होगी कि बाहर के कलाकारों के बजाय स्थानीय कलाकार मंचन करेंगे। इस बार दशहरे में मुनि की रेती में महाकाल की भस्म आरती की जाएगी। दशहरा पर्व पर राम दरबार का आयोजन किया जाएगा। दशहरे के दिन आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय स्कूलों के छात्र रंगारंग प्रस्तुति देंगे। रामलीला मंचन का कार्यक्रम रात आठ बजे शुरू होगा। इस बार बालाजी धाम सालासर से ध्वज लाकर उसकी स्थापना की गई है। 20 अक्तूबर को राजतिलक के साथ ही रामलीला का समापन होगा। रामलीला के माध्यम से नशा रोकने के लिए लोगाें को जागरूक किया जाएगा। समिति के सदस्यों ने अधिक से अधिक लोगों से रामलीला के मंचन देखने के लिए आने की अपील की है। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष संदीप परमार, जितेंद्र उनियाल, देवेंद्र दत्त जोशी, मनोज मलासी, प्रदीप सकलानी आदि उपस्थित रहे।
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