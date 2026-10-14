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Rishikesh News: विधायक अग्रवाल को कालरात्रि कार्यक्रम का आमंत्रण

Wed, 14 Oct 2026 05:05 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 14 Oct 2026 05:05 PM IST
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Invitation to MLA Agarwal for the Kaalratri Program
ऋषिकेश। विधायक डाॅ. प्रेमचंद अग्रवाल के ऋषिकेश स्थित कैंप कार्यालय में ऋषिकेश विधानसभा के छिद्दरवाला क्षेत्र से आए लोगों ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने आगामी 18 अक्तूबर को हिमालय माता मंदिर प्रांगण में आयोजित होने वाले कालरात्रि कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर हिमालय माता मंदिर समिति के अध्यक्ष धीरज थापा सहित समिति के अन्य पदाधिकारियों व क्षेत्रीय लोगों ने विधायक को कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी और आयोजन में सहभागिता के लिए आमंत्रण पत्र सौंपा। इस मौके पर बुधबहादुर गुरुंग, अनीता प्रधान, कृष्ण कुमार थापा, एलबी थापा, कृष्ण बहादुर राणा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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