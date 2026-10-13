Rishikesh News: सीवर लाइन सहित सौंदर्यीकरण कार्य निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश

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मेयर शंभू पासवान ने संबंधित कार्यदायी संस्था व अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीवर लाइन निर्माण के दौरान आम नागरिकों, श्रद्धालुओं व राहगीरों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। निर्माण स्थलों पर आवागमन सुचारु बनाए रखने और लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ल ने संबंधित अधिकारियों को कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने, निर्माण की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच करने और कार्यों की प्रगति पर सतत नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरी हों, ताकि शहरवासियों व तीर्थनगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इस मौके पर नगर निगम के अवर अभियंता राजेश रावत सहित कार्यदायी संस्था के सुपरवाइजर व संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे।