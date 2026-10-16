फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Instructions issued for patchwork on dilapidated Canal Road

Rishikesh News: जर्जर कैनाल रोड पर पैचवर्क के दिए निर्देश

Fri, 16 Oct 2026 07:23 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 16 Oct 2026 07:23 PM IST
विज्ञापन
Instructions issued for patchwork on dilapidated Canal Road
ऋषिकेश। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने गुमानीवाला में सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाली कैनाल रोड का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क की जर्जर हालत पर नाराजगी व्यक्त की। आगामी त्योहारों को देखते हुए ग्रामीणों से समन्वय बनाकर सड़क पर जल्द से जल्द पैचवर्क कराने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि कुछ समय पहले ही निर्मित इस सड़क की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। इतनी कम अवधि में सड़क का खराब होना गंभीर विषय है। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र श्रीकोटी, संजीव चौहान, किशोर पैन्यूली, गोविंद सिंह महर, सतपाल राणा, मानवेंद्र कंडारी, गणेश भट्ट, अभिलाषा बहुगुणा, संदीप कुमार आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed