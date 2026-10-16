Rishikesh News: जर्जर कैनाल रोड पर पैचवर्क के दिए निर्देश

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ऋषिकेश। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने गुमानीवाला में सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाली कैनाल रोड का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क की जर्जर हालत पर नाराजगी व्यक्त की। आगामी त्योहारों को देखते हुए ग्रामीणों से समन्वय बनाकर सड़क पर जल्द से जल्द पैचवर्क कराने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि कुछ समय पहले ही निर्मित इस सड़क की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। इतनी कम अवधि में सड़क का खराब होना गंभीर विषय है। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र श्रीकोटी, संजीव चौहान, किशोर पैन्यूली, गोविंद सिंह महर, सतपाल राणा, मानवेंद्र कंडारी, गणेश भट्ट, अभिलाषा बहुगुणा, संदीप कुमार आदि मौजूद रहे।