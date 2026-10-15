Rishikesh News: मेजबान प्रेसीडेंसी और राममोहन राय एकेडमी ने बनाई बढ़त

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आयोजक मंडल के दिनेश त्रिपाठी और दीपक रावत ने बताया कि जल्द निर्णायक मुकाबले खेले जाएंगे।

इस अवसर पर विजेंद्र भट्ट , वीरपाल राणा आदि मौजूद रहे।

डोईवाला। दी प्रेसीडेंसी इंटरनेशन स्कूल भानियावाला की ओर से आयोजित की जा रही डीडीपीएसए सीनियर ब्वाॅयस वॉलीबाल प्रेतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों की टीमों ने खेल कौशल, अनुशासन और खेल भावना का प्रदर्शन किया। मेजबान दी प्रेसीडेंसी इंटरनेशनल स्कूल और राजा राममोहन राय एकेडमी देहरादून ने प्रतियोगिता में बढ़त बनाई है। बृहस्पतिवार को विद्यालय के मैदान में रोमांचक मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में राजा राममोहन राय एकेडमी देहरादून ने सनराइज अकादमी को 15-10 और 15-13 से पराजित किया। दूसरे मुकाबले में राजा राममोहन राय ने प्रदर्शन बरकरार रखते हुए ओएसिस को 15-8 और 15-10 से हराकर दूसरी जीत हासिल की। तीसरे मुकाबले में शिष्या पब्लिक स्कूल ने ओएसिस को 25-18 और 25-16 से पराजित किया। चौथे मुकाबले में दी प्रेसीडेंसी इंटरनेशनल स्कूल और शिष्या पब्लिक स्कूल के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। इसमें प्रेसीडेंसी इंटरनेशनल स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25-21 और 25-12 से पराजित किया।