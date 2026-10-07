Rishikesh News: आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं की हुई गोद भराई

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ऋषिकेश। आशुतोष नगर स्थित दो आंगनबाड़ी केंद्रों में मंगलवार को आंगन उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मातृशक्ति एवं बाल पोषण को लेकर जागरूकता के साथ गर्भवती महिलाओं की गोदभराई और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मंडल उपाध्यक्ष मोनिका गर्ग उपस्थित रहीं। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका प्रमिला रावत और विभा तिवारी सहित 14 लाभार्थियों ने प्रतिभाग किया। महिला मोर्चा की सदस्य जयंती बिष्ट और पुनिता भी मौजूद रहीं। बच्चों को फल एवं अन्य पौष्टिक सामग्री भी वितरित की गई।