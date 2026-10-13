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Rishikesh News: भानियावाला-थानो मार्ग के जंगल में कचरे के ढेर

Tue, 13 Oct 2026 06:21 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 06:21 PM IST
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Garbage piles in the forest along the Bhaniyawala-Thano road.
जौलीग्रांट। भानियावाला से थानो जाने वाले मोटर मार्ग के किनारे जंगल में प्लास्टिक, थर्मोकोल और डिस्पोजेबल डिब्बों का कचरा बिखरा पड़ा है। इससे क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता प्रभावित होने के साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है।
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स्थानीय निवासी आदर्श राठौर ने वन विभाग और संबंधित प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर कचरे की सफाई कराने और नियमित निगरानी की मांग की। उन्होंने कहा कि केवल सफाई करना पर्याप्त नहीं है बल्कि खुले में कचरा फेंकने पर रोक लगाने के लिए चेतावनी बोर्ड और जागरूकता अभियान भी चलाए जाने चाहिए। उन्होंने स्थानीय लोगों और वाहन चालकों से जंगल को कूड़ाघर न बनाने तथा कचरे का उचित निस्तारण करने की अपील की।
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