फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Gambling racket busted at hotel; 10 arrested

Rishikesh News: होटल में जुए का भंडाफोड़, 10 गिरफ्तार

Sun, 18 Oct 2026 06:17 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sun, 18 Oct 2026 06:17 PM IST
विज्ञापन
Gambling racket busted at hotel; 10 arrested
- कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने छापेमारी में बरामद की लाखों की नगदी और ताश की गड्डियां
विज्ञापन

ऋषिकेश। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने गुमानीवाला स्थित एक होटल में जुआ खेलने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 2,80,130 रुपये नकद, ताश के 208 पत्ते और आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, 17 अक्तूबर की रात को टीम गुमानीवाला और श्यामपुर क्षेत्र के होटलों में चेकिंग कर रही थी। इस दौरान गुमानीवाला के एक होटल की पहली मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 102 से शोरगुल सुनाई दिया। पुलिस टीम ने कमरे में पहुंचकर जांच की तो वहां 10 व्यक्ति गोल घेरा बनाकर बैठे मिले। उनके बीच ताश के पत्ते और नकदी रखी थी। पुलिस के मुताबिक, सभी हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे थे।
विज्ञापन


गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रविंद्र सिंह रावत (34), अभिषेक रौतेला (26), मनोज (33), संजय प्रजापति (32), कमल प्रजापति (25), अजय प्रजापति (32), शंकर प्रजापति (28), मोहित (31), ऋषि (45) और सुल्तान सिंह (53) के रूप में हुई है। सभी ऋषिकेश क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस का अभियान जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed