Rishikesh News: रक्तदान शिविर में दिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रशिक्षण

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ऋषिकेश। विश्व ट्रॉमा सप्ताह के तहत एम्स ऋषिकेश में बुधवार को रक्तदान शिविर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रशिक्षण और सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय विद्यालय आईडीपीएल, निर्मल ज्ञान दान अकादमी श्यामपुर और एमआईटी ढालवाला के विद्यार्थियों को दुर्घटना के दौरान प्राथमिक उपचार व आपातकालीन सहायता की जानकारी दी गई। परिवहन विभाग के सहयोग से ट्रॉमा प्रबंधन प्रशिक्षण और नर्सिंग स्टाफ के लिए एटीएलएस प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। शिविर में 40 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। ट्रॉमा सर्जरी विभागाध्यक्ष प्रो. कमर आजम सहित चिकित्सकों एवं कर्मचारियों ने कार्यक्रम में सहयोग दिया।