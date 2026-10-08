फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Fine imposed on former MLA's sons for felling green mango trees

Rishikesh News: आम के 71 हरे पेड़ काटने पर पूर्व विधायक के पुत्रों पर 2.84 लाख का जुर्माना

Thu, 08 Oct 2026 11:49 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
Fine imposed on former MLA's sons for felling green mango trees
अब्दुल कलाम चौक के पास बाग से बिना अनुमति आम के 71 हरे पेड़ काटने के मामले में प्रशासन ने मंगलौर के पूर्व विधायक के तीन पुत्रों पर 2.84 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उद्यान विभाग की ओर से की गई कार्रवाई के बाद जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन


मामला 22 मार्च का बताया जा रहा है। अब्दुल कलाम चौक के पास स्थित एक बाग में आम के 71 पेड़ काटे जाने की सूचना मिलने पर उद्यान विभाग के अधिकारियों ने जांच की। जांच में बिना अनुमति पेड़ों का कटान किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद सहायक उद्यान अधिकारी नारसन प्रताप सिंह की ओर से मामले में कार्रवाई की गई।
विज्ञापन

उद्यान विभाग की शिकायत पर मंगलौर कोतवाली में पूर्व विधायक के तीन पुत्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी में बंदरटोल मंगलौर निवासी आमिर अंसारी, जुनैद अख्तर और रालोद नेता उबैदुर्रहमान को नामजद किया गया है। तीनों पर बाग से आम के हरे पेड़ काटने का आरोप है। अधिकारियों की जांच और विभागीय कार्रवाई के बाद अब आरोपियों पर 2.84 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विभाग की ओर से जुर्माने की राशि जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


बिना अनुमति 71 पेड़ों का कटान किया गया था। मामले की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों पर 2.84 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। - प्रताप सिंह, सहायक उद्यान अधिकारी, विकासखंड नारसन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed