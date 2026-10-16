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Rishikesh News: सेवा संकल्प अभियान के तहत हुए कार्यक्रम

Fri, 16 Oct 2026 05:49 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 16 Oct 2026 05:49 PM IST
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Events held under the Seva Sankalp Abhiyan Service Commitment Campaign
ऋषिकेश। पंजाब सिंध क्षेत्र इंटर काॅलेज ऋषिकेश में सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस अवसर पर विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, रोहित भारद्वाज, सुयश मिश्रा, विद्यालय प्रबंधक बृजेश चंद्र शर्मा, प्रधानाचार्य ललितकिशोर शर्मा, चंद्रप्रकाश, मुकेश चौहान, प्रतिभा जोशी सकलानी, पुनीता, भावना, मदन लाल, भावना शर्मा आदि उपस्थित रहे।
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