फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Entrance Gate to be Built in Chaudhahbigha; Foundation Stone Laid

Rishikesh News: चौदहबीघा में बनेगा प्रवेश द्वार, शिलान्यास हुआ

Sun, 18 Oct 2026 06:06 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sun, 18 Oct 2026 06:06 PM IST
विज्ञापन
Entrance Gate to be Built in Chaudhahbigha; Foundation Stone Laid
ऋषिकेश। नगर पालिका मुनिकीरेती के वार्ड नंबर 6, चौदहबीघा में रविवार को प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष नीलम बिजल्वाण और सभासद बबीता रमोला ने प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया। पालिका अध्यक्ष नीलम बिजल्वाण ने कहा कि यह द्वार ऋषिकेश और मुनि की रेती की सीमा के प्रारंभिक स्थल पर क्षेत्र को एक नई पहचान प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं पर आवश्यकतानुसार इसी प्रकार के प्रवेश द्वारों का निर्माण कराया जाएगा। समाजसेवी अजय रमोला ने कहा कि यह भव्य प्रवेश द्वार केवल एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र की पहचान, गौरव और विकास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्वच्छता, सफाई व्यवस्था सहित अन्य जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। क्षेत्र की संकरी गलियाें के लिए नई रिक्शाओं की खरीद करवाई जाएगी। जिससे संकरी गलियों से प्रतिदिन कूड़ा उठान हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed