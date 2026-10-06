Rishikesh News: महानगर कांग्रेस की बैठक में संगठन की मजबूती पर जोर

विज्ञापन



महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र ने कहा कि नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक संगठन को नई दिशा देने की शुरुआत है। प्रत्येक पदाधिकारी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वार्ड से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने हरिद्वार में प्रस्तावित मार्च में ऋषिकेश से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने का आह्वान किया। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि चुनाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे। परवादून जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि नई कार्यकारिणी संगठन में नई ऊर्जा का संचार करेगी। मार्च की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस मौके देवेंद्र प्रजापति, मधु जोशी, बृजभूषण बहुगुणा, रुकम पोखरियाल, पुरन्जय राजभर, परमेश्वर राजभर, विनोद रतूड़ी, दीपक अरोड़ा, सुनील गुप्ता, गुरमीत सिंह मिनोचा आदि मौजूद रहे। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र ने कहा कि नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक संगठन को नई दिशा देने की शुरुआत है। प्रत्येक पदाधिकारी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वार्ड से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने हरिद्वार में प्रस्तावित मार्च में ऋषिकेश से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि चुनाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे। परवादून जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि नई कार्यकारिणी संगठन में नई ऊर्जा का संचार करेगी। मार्च की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस मौके देवेंद्र प्रजापति, मधु जोशी, बृजभूषण बहुगुणा, रुकम पोखरियाल, पुरन्जय राजभर, परमेश्वर राजभर, विनोद रतूड़ी, दीपक अरोड़ा, सुनील गुप्ता, गुरमीत सिंह मिनोचा आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन

विज्ञापन

ऋषिकेश। महानगर कांग्रेस कमेटी ऋषिकेश की नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक मंगलवार को कांग्रेस भवन, रेलवे रोड में हुई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही सात अक्तूबर (आज) को भाजपा व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हरिद्वार में प्रस्तावित कांग्रेस के विशाल मार्च में ऋषिकेश से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई गई।