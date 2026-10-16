फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Doiwala DPC elections councillor votes with newborn, another casts vote 3 days after father death

डोईवाला जिला योजना समिति चुनाव: नवजात को लेकर पहुंचीं सभासद, पिता की मौत के तीन दिन बाद वोट देने आए लोधी

Fri, 16 Oct 2026 03:01 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, डोईवाला (ऋशिकेश)
संवाद न्यूज एजेंसी, डोईवाला (ऋशिकेश) Published by: Renu Saklani Updated Fri, 16 Oct 2026 03:01 PM IST
सार

जिला योजना समिति के चुनाव में डोईवाला में लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने की दो तस्वीरें सामने आईं। एक ओर सभासद बबीता देवी अपनी सवा महीने की नवजात बच्ची को गोद में लेकर मतदान करने पहुंचीं, तो दूसरी ओर सुंदर लोधी पिता के निधन के तीन दिन बाद भी अपना वोट डालने तहसील मुख्यालय पहुंचे।

विज्ञापन
Doiwala DPC elections councillor votes with newborn, another casts vote 3 days after father death
मतदाता - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

डोईवाला में जिला योजना समिति के चुनाव में जनप्रतिनिधियों के बीच लोकतंत्र के प्रति आस्था और अपने मताधिकार के प्रति जिम्मेदारी की दो प्रेरक तस्वीरें देखने को मिलीं। एक ओर वार्ड संख्या 12 की सभासद बबीता देवी अपनी सवा महीने की नवजात बच्ची को गोद में लेकर मतदान करने पहुंचीं, तो दूसरी ओर वार्ड संख्या 16 के सभासद सुंदर लोधी अपने पिता के निधन के तीन दिन बाद मतदान करने तहसील मुख्यालय पहुंचे। दोनों जनप्रतिनिधियों का मतदान के प्रति यह समर्पण चर्चा का विषय रहा।

विज्ञापन


जिला योजना समिति के चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी निभाई। इस दौरान सभासद बबीता देवी अपनी नन्ही बच्ची को साथ लेकर मतदान केंद्र पहुंचीं। सवा महीने की बच्ची को गोद में लेकर मतदान करने पहुंचीं बबीता देवी की तस्वीर ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनकी उपस्थिति ने यह संदेश दिया कि लोकतंत्र में प्रत्येक मत का महत्व है और जिम्मेदारी निभाने का जज्बा हर परिस्थिति में कायम रह सकता है।
विज्ञापन


वहीं, वार्ड संख्या 16 के सभासद सुंदर लोधी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने तहसील मुख्यालय पहुंचे। उनके पिता का तीन दिन पहले आकस्मिक निधन हो गया था। परिवार में शोक के बीच उन्होंने अंतिम संस्कार के बाद आवश्यक रीति-रिवाजों का पालन किया और फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाने पहुंचे। व्यक्तिगत दुख की इस घड़ी में मतदान करने पहुंचना उनके कर्तव्यबोध को दर्शाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढे़ं...उत्तराखंड: अब मंत्री रेखा आर्य के पति ने जारी किया वीडियो, अपने ऑडियो को बताया एआई जेनरेटेड; जानें पूरा मामला

जिला योजना समिति के चुनाव के दौरान सामने आईं ये दोनों तस्वीरें जनप्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति आस्था और मतदान के महत्व को रेखांकित करती हैं। एक ओर मातृत्व की जिम्मेदारी के बीच बबीता देवी मतदान करने पहुंचीं, तो दूसरी ओर पारिवारिक शोक के बीच सुंदर लोधी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोनों जनप्रतिनिधियों की यह पहल चुनाव के दौरान चर्चा का विषय बनी रही।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed