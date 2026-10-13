Rishikesh News: कुंभ से पहले बदहाल सड़कों का होगा डामरीकरण

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मुनि की रेती क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन की अत्यधिक व्यस्तता को देखते हुए प्रमुख मार्गों की स्थिति में सुधार लंबे समय से एक बड़ी आवश्यकता बना हुआ था। इस परियोजना के तहत सड़क की सतह को दुरुस्त करने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण डामरीकरण का कार्य किया जाएगा, जिससे गड्ढों और खराब रास्तों से निजात मिलेगी। महाकुंभ के दौरान भारी संख्या में वाहनों और पदयात्रियों के आवागमन को सुचारु बनाए रखने में यह सड़क मार्ग अहम भूमिका निभाएगा। लोक निर्माण विभाग नरेंद्र नगर की ओर से कार्यों को तय समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पर्व स्नान और मेले के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।कुंभ मेले से पहले सड़क का डामरीकरण तैयार कर यात्रियों को बेहतर सुविधा देना देने का लक्ष्य है।- प्रवीण कर्णवाल,अधिशासी अभियंता, लोकनिर्माण विभाग, नरेंद्र नगर