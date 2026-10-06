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Rishikesh News: स्मृति वन में नवग्रह, नक्षत्र वाटिका की स्थापना की मांग

Tue, 06 Oct 2026 06:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:24 PM IST
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Demand for the establishment of a Navagraha and Nakshatra Vatika at Smriti Van
ऋषिकेश। प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वैभव कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ के साथ लालपानी स्थित स्मृति वन ऋषिकेश का निरीक्षण किया। जिला गंगा संरक्षण समिति देहरादून के सदस्य पर्यावरणविद विनोद जुगलान ने डीएफओ देहरादून से स्मृति वन ऋषिकेश में नवग्रह और नक्षत्र वाटिका की स्थापना करने का आग्रह किया। उन्होंने खदरी में संरक्षण शाला कंजर्वेटिव पार्क और निगम क्षेत्र में नगर वन की स्थापना के लिए स्थान उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। इससे पहले प्रभागीय वनाधिकारी ने वीरभद्र क्षेत्र में वन भूमि का निरीक्षण किया। इस अवसर पर एसडीओ उदयनन्द गौड़, रेंजर गंभीर सिंह धमांदा, डिप्टी रेंजर गजेंद्र सिंह, राजेश बहुगुणा, अवतार सिंह रावत, महेंद्र सिंह, दीपेंद्र सिंह असवाल आदि उपस्थित रहे।
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