Rishikesh News: देहरादून जिले की टीम ने जुजित्सु चैंपियनशिप में जीते 22 पदक

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एकेडमी की निदेशक प्रज्ञा जोशी ने बताया कि 10 से 12 अक्तूबर तक रुद्रपुर स्थित मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में जुजित्सु एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के तत्वावधान में प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें प्रदेशभर के 345 खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया। देहरादून जिले की टीम में शामिल एकेडमी के 15 खिलाड़ियों ने नवाजा और फाइटिंग स्पर्धाओं में दमदार प्रदर्शन करते हुए 22 पदक जीते और जिले को प्रदेश में दूसरा स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।प्रतियोगिता में समर्थ रावत और उन्नति रावत ने दोनों स्पर्धाओं में दो-दो स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। नितिका पंत और अश्मिका कुकरेती ने एक-एक स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किए। अक्षित भंडारी और प्रतिष्ठा रावत ने एक-एक स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। मांशी बुटोला ने दो रजत पदक हासिल किए जबकि सौम्या गैरोला, स्वराज गैरोला, अनन्या राठौड़ और प्रकृति रावत ने रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं तेजस सिंह, स्वस्ति गैरोला और अनन्या कृषाली ने कांस्य पदक हासिल किए।