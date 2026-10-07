फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Conclusion of Hindi Fortnight at AIIMS

Rishikesh News: एम्स में हिंदी पखवाड़े का समापन

Wed, 07 Oct 2026 06:03 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 07 Oct 2026 06:03 PM IST
विज्ञापन
Conclusion of Hindi Fortnight at AIIMS
-प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागी हुए पुरस्कृत
विज्ञापन

ऋषिकेश। एम्स में 14 से 30 सितंबर तक आयोजित हिंदी पखवाड़े का बुधवार को समापन हुआ। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों और वर्षभर हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। राजभाषा प्रकोष्ठ के तत्वावधान में निबंध, टिप्पण, टंकण, हस्ताक्षर, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, वाद-विवाद और स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। कार्यकारी निदेशक प्रो. (डॉ.) मीनू सिंह ने राजभाषा प्रकोष्ठ के प्रयासों की सराहना करते हुए कर्मचारियों से सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का को कहा। समारोह में संकायाध्यक्ष प्रो. सौरभ वाष्र्णेय, प्रो. रश्मि मल्होत्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed