Rishikesh News: एम्स में हिंदी पखवाड़े का समापन

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ऋषिकेश। एम्स में 14 से 30 सितंबर तक आयोजित हिंदी पखवाड़े का बुधवार को समापन हुआ। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों और वर्षभर हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। राजभाषा प्रकोष्ठ के तत्वावधान में निबंध, टिप्पण, टंकण, हस्ताक्षर, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, वाद-विवाद और स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। कार्यकारी निदेशक प्रो. (डॉ.) मीनू सिंह ने राजभाषा प्रकोष्ठ के प्रयासों की सराहना करते हुए कर्मचारियों से सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का को कहा। समारोह में संकायाध्यक्ष प्रो. सौरभ वाष्र्णेय, प्रो. रश्मि मल्होत्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

-प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागी हुए पुरस्कृत