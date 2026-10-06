Rishikesh News: भाजपा ने मासिक बैठक में किया मंथन
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 05:58 PM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 05:58 PM IST
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ऋषिकेश। भाजपा ऋषिकेश मंडल की ओर से मासिक बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मनोज ध्यानी ने की। बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा, बूथ स्तर तक संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मंडल प्रभारी संपूर्ण सिंह रावत, बृजेश शर्मा, कपिल गुप्ता, दीपक बिष्ट, नितिन सक्सेना, चंद्रशेखर यादव, राजेश कुमार, मोनिका गर्ग, बृजमोहन मनोडी, अविनाश भारद्वाज आदि उपस्थित रहे।
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