फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Audience dances to Daler Mehndis songs at Kunjapuri Fair

Rishikesh News: कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी के गीतों पर झूमे श्रोता

Mon, 19 Oct 2026 05:16 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Mon, 19 Oct 2026 05:16 PM IST
विज्ञापन
Audience dances to Daler Mehndis songs at Kunjapuri Fair
- डीजे की धुन पर देर रात तक चला गीत संगीत का दौर
विज्ञापन

‎नरेंद्रनगर। सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले की सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और गीत-संगीत का आनंद लिया। ‎सांस्कृतिक संध्या में दलेर मेहंदी के गीतों के साथ दर्शकों में उत्साह देखने को मिला। उनके लोकप्रिय गीतों पर युवाओं सहित अन्य दर्शक झूमते नजर आए। कार्यक्रम में गीत-संगीत और मनोरंजन का माहौल बना रहा। ‎मेला समिति के अनुसार, सांस्कृतिक संध्या में पहले सुप्रसिद्ध गायिका सुनंदा शर्मा की प्रस्तुति प्रस्तावित थी लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उनका कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। इसके बाद दलेर मेहंदी की प्रस्तुति निर्धारित की गई। ‎कार्यक्रम के समापन पर डीजे की धुनों पर दर्शकों ने जमकर नृत्य किया। देर रात तक चले गीत-संगीत के कार्यक्रम में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सांस्कृतिक संध्या का आनंद उठाया। ‎इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, पालिकाध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार, साकेत बिजल्वाण, महेश गुसाईं, राजेंद्र सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed