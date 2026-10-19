Rishikesh News: कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी के गीतों पर झूमे श्रोता

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‎नरेंद्रनगर। सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले की सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और गीत-संगीत का आनंद लिया। ‎सांस्कृतिक संध्या में दलेर मेहंदी के गीतों के साथ दर्शकों में उत्साह देखने को मिला। उनके लोकप्रिय गीतों पर युवाओं सहित अन्य दर्शक झूमते नजर आए। कार्यक्रम में गीत-संगीत और मनोरंजन का माहौल बना रहा। ‎मेला समिति के अनुसार, सांस्कृतिक संध्या में पहले सुप्रसिद्ध गायिका सुनंदा शर्मा की प्रस्तुति प्रस्तावित थी लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उनका कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। इसके बाद दलेर मेहंदी की प्रस्तुति निर्धारित की गई। ‎कार्यक्रम के समापन पर डीजे की धुनों पर दर्शकों ने जमकर नृत्य किया। देर रात तक चले गीत-संगीत के कार्यक्रम में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सांस्कृतिक संध्या का आनंद उठाया। ‎इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, पालिकाध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार, साकेत बिजल्वाण, महेश गुसाईं, राजेंद्र सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।



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- डीजे की धुन पर देर रात तक चला गीत संगीत का दौर