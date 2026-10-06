फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Appointed as Media Co-convenor for the entire Rawat region

Rishikesh News: संपूर्ण रावत प्रदेश मीडिया सह संयोजक नियुक्त

Tue, 06 Oct 2026 06:33 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:33 PM IST
विज्ञापन
Appointed as Media Co-convenor for the entire Rawat region
जौलीग्रांट। जौलीग्रांट के वरिष्ठ भाजपा नेता संपूर्ण सिंह रावत को भाजपा हाईकमान ने प्रदेश मीडिया सह संयोजक नियुक्ति किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संपूर्ण सिंह के साथ ही दो अन्य लोगों को भी प्रदेश मीडिया सह संयोजक की कमान सौंपी है। संपूर्ण इससे पहले जिला मीडिया प्रभारी और कई अन्य पदों पर भी रह चुके हैं। प्रदेश महामंत्री और कार्यालय प्रभारी कुंदन परिहार ने नियुक्ति पत्र जारी किया है। जिलाध्यक्ष राजेंद्र तडियाल, जिला उपध्याक्ष विनय कंडवाल, ममता नयाल, मनीष यादव, राजकुमार पुण्डीर, भारत मनचंदा, राजेश भट्ट, प्रदीप नेगी आदि ने शुभकामनाएं दी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed