Rishikesh News: संपूर्ण रावत प्रदेश मीडिया सह संयोजक नियुक्त

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जौलीग्रांट। जौलीग्रांट के वरिष्ठ भाजपा नेता संपूर्ण सिंह रावत को भाजपा हाईकमान ने प्रदेश मीडिया सह संयोजक नियुक्ति किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संपूर्ण सिंह के साथ ही दो अन्य लोगों को भी प्रदेश मीडिया सह संयोजक की कमान सौंपी है। संपूर्ण इससे पहले जिला मीडिया प्रभारी और कई अन्य पदों पर भी रह चुके हैं। प्रदेश महामंत्री और कार्यालय प्रभारी कुंदन परिहार ने नियुक्ति पत्र जारी किया है। जिलाध्यक्ष राजेंद्र तडियाल, जिला उपध्याक्ष विनय कंडवाल, ममता नयाल, मनीष यादव, राजकुमार पुण्डीर, भारत मनचंदा, राजेश भट्ट, प्रदीप नेगी आदि ने शुभकामनाएं दी हैं।