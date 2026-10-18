Rishikesh News: एम्स और सरकार मिलकर मजबूत करेंगे ट्रॉमा चिकित्सा व्यवस्था

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एम्स निदेशक प्रो. मीनू सिंह ने कहा कि ट्रॉमा टेलीमेडिसिन और एयरो मेडिकल सेवाएं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में घायलों तक समय पर चिकित्सा सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण हैं। संस्थान इन तकनीक आधारित सेवाओं के माध्यम से कई मरीजों की जान बचाने में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को दुर्घटनाओं के दौरान घायलों की सहायता के लिए प्रेरित किया जाएगा। ट्रॉमा वीक के आयोजन सचिव और ट्रॉमा सर्जन डॉ. मधुर उनियाल ने बताया कि एम्स की इमरजेंसी हेली एंबुलेंस सेवा से अब तक 354 लोगों का रेस्क्यू कर उपचार किया जा चुका है। उन्होंने राज्य की 108 एंबुलेंस सेवा की क्लीनिकल ऑडिट कराने की आवश्यकता बताई। इससे ट्रॉमा मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।एमओयू के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सकों के साथ नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को भी ट्रॉमा चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एम्स की ओर से कार्यकारी निदेशक प्रो. मीनू सिंह और ट्रॉमा सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. कमर आजम और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल प्रो. आशुतोष सयाना ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम में ट्रॉमा वीक के आयोजन में योगदान देने वाले चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों, तकनीशियनों और परिवहन, पुलिस व वन विभाग के सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रो. जया चतुर्वेदी, प्रो. पुनीत धमीजा सहित संस्थान के चिकित्सक और अधिकारी मौजूद रहे।