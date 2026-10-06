Rishikesh News: जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार

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चंद्रेश्वर नगर गली नंबर-22 निवासी स्वाति सिंह पुत्री स्व. राजू सिंह ने बीते पांच अक्तूबर को कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि चार अक्तूबर की रात करीब 9:30 बजे गली नंबर 22 में उनके भाई योगेश सिंह पर अर्पित ने जान से मारने की नीयत से चाकू से वार कर दिया। हमले में योगेश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने एम्स रेफर कर दिया। प्रभारी निरीक्षक वाईएस बिष्ट ने बताया कि आरोपी अर्पित (19) को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि योगेश और उसके दोस्तों के साथ उसका विवाद हो गया था। इसी दौरान गुस्से में उसने योगेश पर चाकू से वार कर दिया।

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ऋषिकेश। चंद्रेश्वर नगर में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी से चाकू भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।