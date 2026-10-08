Rishikesh News: मीटर में गड़बड़ी का डर दिखाकर 1.50 लाख वसूलने का आरोप

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जावेद अंसारी के अनुसार 29 सितंबर को सुबह करीब 11 से 12 बजे के बीच ऊर्जा निगम की एक टीम उसके घर पहुंची थी। टीम ने घर का बिजली मीटर और केबल उतार लिया। आरोप है कि टीम के सदस्यों ने मीटर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उसे जेल भेजने की धमकी दी। जब पीड़ित ने सरकारी चालान या जुर्माना भरने की प्रक्रिया के बारे में पूछा तो उसे डराया गया और मामले को रफा-दफा करने के एवज में 1.50 लाख रुपये की मांग की गई।पीड़ित के मुताबिक डर के कारण उसने 30 सितंबर को कुल 1.50 लाख रुपये नकद दिए जिसमें पहली किस्त एक लाख रुपये और इसके दो-ढाई घंटे बाद 50 हजार रुपये शामिल हैं। शिकायत के अनुसार, यह रकम सागर सैनी को दी गई थी। पीड़ित ने ऊर्जा निगम के एसडीओ अनुभव सैनी और मौके पर मौजूद फरमान अंसारी की संलिप्तता की भी जांच कराने की मांग की है। पीड़ित का दावा है कि इस पूरी घटना और मीटर उतारने की वीडियो रिकॉर्डिंग उसके पास मौजूद है और उसने हेल्पलाईन नंबर 1912 पर भी मीटर संबंधी शिकायत दर्ज कराई थी और भ्रष्टाचार की शिकायत 1064 पर करने की कोशिश की थी।कोटशिकायतकर्ता का विद्युत मीटर जब्त नहीं किया गया हैं। चेकिंग के दौरान हंगामा होने पर मीटर व केबल मौके पर छूट गया था। डेढ़ लाख रुपये लेने का आरोप निराधार व मनगढ़ंत है। शिकायत के संबंध में उच्चाधिकारियों को लिखित जवाब दे दिया गया हैं। - अभिनव सैनी, एसडीओ, उपखंड मंगलौर