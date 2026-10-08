आयुष काउंसलिंग : पहले चरण में 542 सीटें आवंटित, 427 अब भी खाली

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ऋषिकेश। उत्तराखंड आयुर्वेद विवि के आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चल रही काउंसलिंग के पहले चरण में कुल 969 सीटों में से 542 सीटों का आवंटन किया गया है। इसके बाद 427 सीटें रिक्त रह गई हैं। अब दूसरे चरण की काउंसलिंग में इन रिक्त सीटों के साथ पहले चरण में आवंटन के बावजूद प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों की सीटें भी शामिल की जाएंगी।काउंसलिंग के लिए कुल 1669 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें 1631 आवेदन वैध पाए गए जबकि 28 आवेदन निरस्त हुए। वैध अभ्यर्थियों में 1063 ऑल इंडिया कोटे और 568 राज्य कोटे के अभ्यर्थी हैं। 16 संस्थानों की कुल 969 सीटों में 15 प्रतिशत सीटें ऑल इंडिया कोटे के लिए निर्धारित हैं। ऑल इंडिया कोटे के लिए उपलब्ध सभी सीटें पहले चरण में भर गई हैं। राज्य कोटे के लिए केवल 568 अभ्यर्थी ही उपलब्ध रहे। पहले चरण में 542 सीटें आवंटित कर दी गई हैं जिनमें ऑल इंडिया और राज्य कोटे दोनों के अभ्यर्थी शामिल हैं। इसके बाद 427 सीटें रिक्त रह गई हैं।पतंजलि को मिलीं पांच नई सीटेंइसी बीच पतंजलि को पांच नई सीटों की मंजूरी मिली है। इससे वहां कुल सीटों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है। इन पांच सीटों को भी दूसरे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। ऐसे में मौजूदा 427 रिक्त सीटों के साथ कम से कम पांच नई सीटें भी दूसरे चरण में उपलब्ध रहेंगी। पहले चरण में आवंटित सीटों पर प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थियों की सीटें जुड़ने के बाद यह संख्या और बढ़ सकती है।15 अक्तूबर तक प्रमाणपत्रों की जांचकाउंसलिंग प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों समेत आवश्यक दस्तावेजों की जांच और संबंधित प्रक्रिया 15 अक्तूबर तक पूरी की जानी है। इसके बाद दूसरे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसमें रिक्त सीटों के साथ पहले चरण के बाद खाली हुई सीटों को भी शामिल किया जाएगा। कोई भी दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर प्रवेश निरस्त किया जाएगा। दूसरे चरण की काउंसिलिंग के लिए 18 अक्तूबर से 24 अक्तूबर तक ऑन लाइन पंजीकरण किए जाएंगे। 2 नवंबर से कक्षाएं शुरु होंगी।- प्रथम चरण की काउंसिलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सीटों का आवंटन कर दिया गया है। ऑल इंडिया कोटे की सीटें पहले ही चरण में भर गई हैं। डॉ. एसके बरनवाल, कुलसचिव, उत्तराखंड आयुर्वेद विवि।