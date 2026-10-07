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Rishikesh News: 51 यूनिट रक्तदान किया

Wed, 07 Oct 2026 05:54 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 07 Oct 2026 05:54 PM IST
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51 Units of Blood Donated
श्यामपुर। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष नेगी के जन्मदिवस पर गढ़ी रोड स्थित एवीएस एसोसिएट के प्रांगण में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान 51 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। एम्स ऋषिकेश की चिकित्सा टीम ने रक्तदाताओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर सुरक्षित रक्तदान कराया। बुधवार सुबह नौ से दोपहर दो बजे तक चले शिविर में युवाओं और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभाता है।
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