Rishikesh News: प्रेमनगर बाजार में होगा 35 फुट ऊंचे रावण का दहन, तैयारियां पूरी

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डोईवाला। नवयुवक दशहरा समिति प्रेमनगर बाजार की ओर से विजयदशमी पर्व के दिन शिवमंदिर के सामने पुराने दून घाटी के मैदान में दशानन के पुतले का दहन किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। विजयदशमी के दिन रावण के पुतले के दहन की तैयारियां पूरी हो गई है। डोईवाला में केशवपुरी मैदान और प्रेमनगर बाजार शिव मंदिर के सामने पुराने दून घाटी मैदान पर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। नव युवक समिति की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में समाजसेवी राजन गोयल मुख्य अतिथि होंगे। समिति के शुभम, आर्यन कौशल, सक्षम जिंदल और शिखर कौशल आदि युवाओं ने स्वयं रावण के पुतले को तैयार किए हैं। बताया कि दशानन के पुतले का दहन रात आठ बजे किया जाएगा। युवाओं की ओर से तैयार किए गए रावण के पुतले के दहन के लिए लोगों में उत्साह बना हुआ है। वहीं, दूसरी ओर पात्र दशहरा समिति की ओर से भी केशवपुरी बस्ती दशहरा मैदान में रावण और अन्य पुतलों का दहन होगा। समिति अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद लोधी ने बताया कि दशहरा मैदान में परंपरागत मेला आयोजित किया जा रहा है। शाम आठ बजे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं।