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Rishikesh News: किसान नेता महेन्द्र टिकैत की जयंती पर 22 किसानों ने किया रक्तदान

Tue, 06 Oct 2026 07:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:24 PM IST
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22 farmers donated blood on the birth anniversary of farmer leader Mahendra Tikait.
डोईवाला। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से मंगलवार को चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर और सुखमणि साहिब पाठ आयोजित किया गया।
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भाकियू टिकैत परवादून की ओर से ऋषिकेश रोड स्थित गुरुद्वारा लंगर हॉल में चौधरी महेंद्र टिकैत की जयंती मनाई गई। गुरुद्वारा में यूनियन की ओर सुखमणि साहिब का पाठ आयोजित किया गया। इसके अलावा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 22 किसानों ने रक्तदान किया। भाकियू टिकैत परवादून जिलाध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि बाबा टिकैत ने हमेशा किसान, मजदूर और सर्वसमाज के हितों के लिए संघर्ष किया। प्रदेश कार्यालय प्रभारी हरेंद्र बालियान ने कहा कि किसानों के लिए संघर्ष और सेवा का भाव आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान अजीत सिंह, गुरदीप सिंह, रणजीत सिंह, मनजीत सिंह, हरविंदर सिंह, रविंदर सिंह, प्रदीप बंगा आदि तमाम किसान मौजूद रहे।
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