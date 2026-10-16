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Rishikesh News: आध्यात्मिक सनातन धर्म यात्रा पर आए 15 विदेशी साधक

Fri, 16 Oct 2026 05:56 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 16 Oct 2026 05:56 PM IST
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15 Foreign Seekers Arrive on a Spiritual Sanatan Dharma Pilgrimage
ऋषिकेश। यूरोप से आध्यात्मिक सनातन धर्म यात्रा में आए विदेशी साधकों का भरत मंदिर में ऋषि कुमारों ने वेद मंत्रों से आए हुए साधकों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तुलसी मानस मंदिर के महंत रवि प्रपन्नाचार्य महाराज ने बताया कि यूरोप से आध्यात्मिक सनातन धर्म यात्रा 15 विदेशी साधक आए हुए हैं। सभी साधकों ने भरत मंदिर पहुंचकर हृषिकेश नारायण भरत भगवान के दर्शन किए।श्री भरत मंदिर के महंत वत्सल प्रपन्नाचार्य महाराज ने यूरोप हंगरी से आए महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद प्रेम आचार्य महाराज के साथ आए साधकों का पुष्पहार पहनाकर भरत जी महाराज का स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। महंत रवि प्रपन्नाचार्य ने बताया कि अपने सात दिवसीय प्रवास में आए हंगरी से साधकों ने भारत मंदिर में श्री भरत मंदिर पब्लिक स्कूल भरत मंदिर संस्कृत महाविद्यालय श्री भारत मंदिर इंटर कॉलेज में जाकर छात्रों से भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के विषयों पर बात की। संवाद
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