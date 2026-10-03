Pithoragarh News: सीएम के दौरे से पहले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं हिरासत में

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कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनहित, युवाओं, रोजगार, शिक्षा, सड़क और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर आवाज उठाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार को आवाज दबाने के बजाय जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। विज्ञापन

हिरासत में नगर अध्यक्ष श्याम सक्सेना, जिला उपाध्यक्ष नीरज मिश्रा, प्रदेश सचिव विनोद बड़ेला, रूपेश सक्सेना, गौरव जोशी, सौरभ गिरी, शिवम मिश्रा, अमित चंद्र आदि शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनहित, युवाओं, रोजगार, शिक्षा, सड़क और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर आवाज उठाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार को आवाज दबाने के बजाय जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए।हिरासत में नगर अध्यक्ष श्याम सक्सेना, जिला उपाध्यक्ष नीरज मिश्रा, प्रदेश सचिव विनोद बड़ेला, रूपेश सक्सेना, गौरव जोशी, सौरभ गिरी, शिवम मिश्रा, अमित चंद्र आदि शामिल रहे।

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टनकपुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के टनकपुर दौरे से पहले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने पर कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं का विरोध-प्रदर्शन का कोई कार्यक्रम नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर करीब दो घंटे थाने में बैठाए रखा।