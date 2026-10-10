फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Work on incomplete drinking water project gains momentum; new pump undergoes trial

Pithoragarh News: अधूरी पेयजल योजना के काम में आई तेजी, नए पंप का हुआ ट्रायल

Sat, 10 Oct 2026 11:21 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 10 Oct 2026 11:21 PM IST
विज्ञापन
Work on incomplete drinking water project gains momentum; new pump undergoes trial
लोहाघाट (चंपावत)। ग्राम पंचायत पाटन-पाटनी के प्रेमनगर क्षेत्र में तीन साल से अधूरी पड़ी पेयजल योजना के निर्माण कार्य में तेजी आई है। जल संस्थान ने पंप का ट्रायल किया और पेयजल लाइन का निरीक्षण शुरू किया।
विज्ञापन

इस योजना के अधूरा रहने से 1500 से अधिक आबादी पेयजल संकट का सामना कर रही थी। क्षेत्र के लोगों को पेयजल सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद जल संस्थान ने शेष कार्यों को पूरा करने के कदम उठाए। जल संस्थान के अभियंता चंद्रशेखर पंत ने बताया कि पेयजल लाइन का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में लीकेज और अन्य खामियां सामने आईं, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना का शेष कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed