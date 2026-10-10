Pithoragarh News: अधूरी पेयजल योजना के काम में आई तेजी, नए पंप का हुआ ट्रायल

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इस योजना के अधूरा रहने से 1500 से अधिक आबादी पेयजल संकट का सामना कर रही थी। क्षेत्र के लोगों को पेयजल सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद जल संस्थान ने शेष कार्यों को पूरा करने के कदम उठाए। जल संस्थान के अभियंता चंद्रशेखर पंत ने बताया कि पेयजल लाइन का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में लीकेज और अन्य खामियां सामने आईं, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना का शेष कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

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लोहाघाट (चंपावत)। ग्राम पंचायत पाटन-पाटनी के प्रेमनगर क्षेत्र में तीन साल से अधूरी पड़ी पेयजल योजना के निर्माण कार्य में तेजी आई है। जल संस्थान ने पंप का ट्रायल किया और पेयजल लाइन का निरीक्षण शुरू किया।