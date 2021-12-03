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उद्योग विभाग की महाप्रबंधक कविता भगत ने बताया कि इस वर्ष हस्तशिल्प, बुनकर और लघु उद्योग के क्षेत्र में उद्यमियों का पुस्कार के लिए चयन किया गया। हथकरघा के तहत पश्मीना शॉल तैयार कर आत्मनिर्भर बनी डीडीहाट की राधा देवी को प्रथम, यहीं की नंदा देवी को द्वितीय पुरस्कार मिला है। हस्तशिल्प क्षेत्र में काठ के चारधाम बनाने वाले अनिल कुमार को प्रथम जबकि ऐपण के क्षेत्र में मंजू भंडारी को द्वितीय पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा कि पुरुषों के साथ महिलाएं भी लघु उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रही हैं जो गौरव की बात है।उत्पादों को उद्योग विभाग दिला रहा है बाजारमहाप्रबंधक कविता भगत ने कहा कि जिले के लोगों खासकर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं संचालित हैं। इनका लाभ भी महिलाओं को मिल रहा है। महिलाओं के तैयार किए गए उत्पादों को उद्योग विभाग बाजार भी दिला रहा है। इससे महिलाओं का हौसला बढ़ रहा है।