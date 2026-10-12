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Pithoragarh News: लोहाघाट कॉलेज में प्रतियोगिताओं के विजेता सम्मानित

Mon, 12 Oct 2026 11:15 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 12 Oct 2026 11:15 PM IST
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Winners of competitions at Lohaghat College felicitated
लोहाघाट (चंपावत)। स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सेवा संकल्प अभियान के तहत हुई रंगोली, निबंध, पोस्टर और भाषण प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया।
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मुख्य अतिथि दायित्वधारी सुभाष बगौली ने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने को कहा। दोनों रंगोली प्रतियोगिताओं में प्रकृति राणा प्रथम रहीं। निबंध में दीक्षा बोरा और पोस्टर, भाषण में प्राची अधिकारी ने पहला स्थान पाया। गृह विज्ञान विभाग की पहाड़ी व्यंजनों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। प्राचार्य डॉ. रेखा जोशी ने प्रतियोगिताओं को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी बताया।
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