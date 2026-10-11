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पिथौरागढ़: आदि कैलाश-नाभीढांग में बदला मौसम, फिर हुआ हिमपात; 100 से अधिक यात्रियों ने किए ओम पर्वत के दर्शन

Sun, 11 Oct 2026 09:41 PM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 11 Oct 2026 09:41 PM IST
सार

पिथौरागढ़ में रविवार शाम तेज बारिश हुई, जबकि आदि कैलाश और ओम पर्वत क्षेत्र में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। नाभीढांग में रविवार को 100 से अधिक यात्रियों ने ओम पर्वत के दर्शन किए।

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Weather conditions changed at Adi Kailash and Nabhidhang; snowfall occurred again
आदि कैलाश में बर्फ के बीच यात्रा का लुत्फ उठाते श्रद्धालु। - फोटो : स्रोत:जागरूक पाठक

विस्तार
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पिछले तीन चार दिनों से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के नाभीढांग में लगातार मौसम बदल रहा है। दोनों जगहों पर रोजाना धूप और फिर बर्फबारी देखने को मिल रही है। इधर जिला मुख्यालय सहित जनपद के विभिन्न हिस्सों में रविवार शाम चार बजे से तेज बारिश हुई। बर्फबारी और बारिश के कारण उच्च हिमालयी क्षेत्रों तापमान एकदम गिर गया है। वहीं निचले इलाकों में भी सुबह-शाम मौसम सर्द बना हुआ है।

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केएमवीएन नाभीढांग के प्रबंधक नरेंद्र बिष्ट ने फोन पर बताया रविवार सुबह से दोपहर तक ओम पर्वत क्षेत्र में मौसम काफी अच्छा रहने से 100 से अधिक यात्रियों ने ओम पर्वत के दर्शन किए, लेकिन अपराह्न चार बजे से अचानक हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। उन्होंने बताया की देर रात तक बर्फबारी हुई तो सोमवार तक एक से अधिक फीट बर्फ देखने को मिल सकती है। वहीं ग्राम कुटी में होम स्टे संचालक कुंवर कुटियाल ने बताया कि रविवार दोपहर बाद आदि कैलाश क्षेत्र में हल्की बर्फबारी शुरू हुई। 12303 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुटी में दोपहर बाद से रुक-रुककर हल्की बारिश हुई।

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