पिथौरागढ़: आदि कैलाश-नाभीढांग में बदला मौसम, फिर हुआ हिमपात; 100 से अधिक यात्रियों ने किए ओम पर्वत के दर्शन

पिछले तीन चार दिनों से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के नाभीढांग में लगातार मौसम बदल रहा है। दोनों जगहों पर रोजाना धूप और फिर बर्फबारी देखने को मिल रही है। इधर जिला मुख्यालय सहित जनपद के विभिन्न हिस्सों में रविवार शाम चार बजे से तेज बारिश हुई। बर्फबारी और बारिश के कारण उच्च हिमालयी क्षेत्रों तापमान एकदम गिर गया है। वहीं निचले इलाकों में भी सुबह-शाम मौसम सर्द बना हुआ है।

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केएमवीएन नाभीढांग के प्रबंधक नरेंद्र बिष्ट ने फोन पर बताया रविवार सुबह से दोपहर तक ओम पर्वत क्षेत्र में मौसम काफी अच्छा रहने से 100 से अधिक यात्रियों ने ओम पर्वत के दर्शन किए, लेकिन अपराह्न चार बजे से अचानक हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। उन्होंने बताया की देर रात तक बर्फबारी हुई तो सोमवार तक एक से अधिक फीट बर्फ देखने को मिल सकती है। वहीं ग्राम कुटी में होम स्टे संचालक कुंवर कुटियाल ने बताया कि रविवार दोपहर बाद आदि कैलाश क्षेत्र में हल्की बर्फबारी शुरू हुई। 12303 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुटी में दोपहर बाद से रुक-रुककर हल्की बारिश हुई।