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Pithoragarh News: ग्राम प्रधानों का कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन

Mon, 12 Oct 2026 11:01 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 12 Oct 2026 11:01 PM IST
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Village heads' protest at the Collectorate
पिथौरागढ़। ग्राम प्रधान संगठन के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीकरण में आ रही समस्या की अनदेखी दूर करने की मांग की।
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ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष हेमराज सिंह बिष्ट और महामंत्री योगेश चंद्र भट्ट के नेतृत्व में कलक्ट्रेट पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने श्रम विभाग के रवैये पर भारी रोष जताया। जिलाध्यक्ष बिष्ट ने कहा कि दो महीने पूर्व ग्राम प्रधान संगठन ने श्रमिकों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनकॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से कराए जाने की मांग की ताकि पांच सौ-हजार रुपये प्रतिदिन की दिहाड़े करने वाले श्रमिकों को कुछ राहत मिल सके लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई।
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महामंत्री भट्ट ने आरोप लगाया कि बीते दिनों श्रम विभाग ने एक एनजीओ के माध्यम से कनालीछीना, डीडीहाट में गांव की महिलाओं सहित बड़ी संख्या में श्रमिकों को बुलाकर रात तक उपकरण बांटने के लिए इंतजार कराया गया। तीन किट दिए जाने की बात की गई, लेकिन मुश्किल से दो ही किट दिए गए।
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