Pithoragarh News: फुटबाल प्रतियोगिता में विद्या मंदिर ने दिखाया जबरदस्त खेल

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प्रतियोगिता का पहला मैच बृहस्पतिवार को विद्या मंदिर और ऐंजल्स स्कूल के बीच खेला गया। विद्या मंदिर की टीम ने तीन गोल से यह मैच जीता। मनीष, दीपांशु और विपिन ने एक-एक गोल किए। दूसरा मैच केंद्रीय विद्यालय और माउंट कार्मल के बीच हुआ। माउंट कार्मल ने भी तीन गोल से जीत दर्ज की। गौरव, दीवांश और आकाश ने माउंट कार्मल के लिए एक-एक गोल किया। मैचों में निर्णायक रितिक तड़ागी, आयुष तड़ागी, रितेश महर और योगेश सामंत लाइनमैन रहे। फुटबाल कोच नितिन तड़ागी और मुन्ना भी इस दौरान मौजूद थे।

चंपावत। लडवाल फाउंडेशन स्टेट के खेल मैदान में सत्रह वर्ष से कम फुटबाल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। जिला खेल समन्वयक प्रदीप बोरा ने इसका उद्घाटन किया।