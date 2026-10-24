आदि कैलाश में अल्ट्रा मैराथन शुरू: माइनस 5 डिग्री ठंड में भी धावकों में जोश, सीडीओ ने दिखाई हरी झंडी
चीन-नेपाल सीमा पर व्यास घाटी के आदि कैलाश क्षेत्र में अल्ट्रा मैराथन शुरू हुई। माइनस 5 से 7 डिग्री ठंड के बावजूद धावकों में उत्साह रहा। सीडीओ डॉ. दीपक सैनी ने ज्योलिंगकांग से हरी झंडी दिखाकर दौड़ शुरू कराई।
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चीन-नेपाल की सीमा पर स्थित व्यास घाटी के आदि कैलाश क्षेत्र में ऐतिहासिक अल्ट्रा मैराथन का आगाज हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह साढ़े पांच बजे हुई। माइनस पांच से सात डिग्री तापमान में कड़ाके की ठंड के बावजूद धावकों में मैराथन के लिए खासा उत्साह नजर आया। सुबह साढ़े छह बजे के करीब सीडीओ डॉ.दीपक सैनी और आईटीबीपी के अधिकारियों ने ज्योलिंगकांग से हरी झंडी दिखाकर दौड़ शुरू कराई गई। धावकों ने भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए दौड़ लगाई।