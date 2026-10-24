आदि कैलाश में अल्ट्रा मैराथन शुरू: माइनस 5 डिग्री ठंड में भी धावकों में जोश, सीडीओ ने दिखाई हरी झंडी

चीन-नेपाल की सीमा पर स्थित व्यास घाटी के आदि कैलाश क्षेत्र में ऐतिहासिक अल्ट्रा मैराथन का आगाज हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह साढ़े पांच बजे हुई। माइनस पांच से सात डिग्री तापमान में कड़ाके की ठंड के बावजूद धावकों में मैराथन के लिए खासा उत्साह नजर आया। सुबह साढ़े छह बजे के करीब सीडीओ डॉ.दीपक सैनी और आईटीबीपी के अधिकारियों ने ज्योलिंगकांग से हरी झंडी दिखाकर दौड़ शुरू कराई गई। धावकों ने भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए दौड़ लगाई।

आदि कैलास अल्ट्रा मैराथन में कर्नाटक के हुबली से आए 64 वर्षीय पूर्भु छेरंग ने 15 हजार फीट की ऊंचाई और माइनस तापमान में दौड़ पूरी कर जमकर वाहवाही लूटी। 72 किमी वर्ग में 109 धावक भाग ले रहे हैं। धावकों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के समाधान के लिए जगह-जगह स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहे। सीडीओ डॉ. सैनी ने कहा कि 15 हजार फीट से अधिक की ऊंचाई पर दौड़ना चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में धावकों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यह मैराथन देश के लोगों को फिट इंडिया, नशा मुक्ति का संदेश देने के साथ ही सीमांत जिले में साहसिक पर्यटन के नए द्वार खोलेगी।