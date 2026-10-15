Pithoragarh News: यूकेडी ने फूंका सिक्किम के राज्यपाल दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला

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कार्यकर्ताओं ने कहा कि दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ जांच रोकने के लिए उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसे उत्तराखंड की बेटियों का अपमान बताया गया।यूकेडी के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन कार्यालय के बाहर हुआ। कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्या मामले में गौतम के नाम की जांच की मांग की। उनकी नियुक्ति को प्रदेश की हर बेटी का अपमान बताया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति वापस लेने की मांग की। यूकेडी ने चेतावनी दी कि जांच न होने पर वे जनता के साथ सड़कों पर उतरेंगे।प्रदर्शन करने वालों में जगत मेहता, हीरा बल्लभ भट्ट, मदन पोखरिया, गिरीश जोशी, प्रेम सिंह बोरा, गोविंद सिंह बिष्ट, नैना बिष्ट, किरन वल्दिया, राधिका, राजेश्वरी धामी आदि थे।