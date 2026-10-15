फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   UKD burned an effigy of Sikkim Governor Dushyant Kumar Gautam

Pithoragarh News: यूकेडी ने फूंका सिक्किम के राज्यपाल दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला

Thu, 15 Oct 2026 10:52 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 15 Oct 2026 10:52 PM IST
विज्ञापन
UKD burned an effigy of Sikkim Governor Dushyant Kumar Gautam
पिथौरागढ़। उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) कार्यकर्ताओं ने सिक्किम के नवनियुक्त राज्यपाल दुष्यंत कुमार गौतम और सरकार का पुतला जलाया। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्या मामले में गौतम का नाम सामने आने पर यह विरोध प्रदर्शन किया।
विज्ञापन

कार्यकर्ताओं ने कहा कि दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ जांच रोकने के लिए उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसे उत्तराखंड की बेटियों का अपमान बताया गया।
यूकेडी के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन कार्यालय के बाहर हुआ। कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्या मामले में गौतम के नाम की जांच की मांग की। उनकी नियुक्ति को प्रदेश की हर बेटी का अपमान बताया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति वापस लेने की मांग की। यूकेडी ने चेतावनी दी कि जांच न होने पर वे जनता के साथ सड़कों पर उतरेंगे।
विज्ञापन

प्रदर्शन करने वालों में जगत मेहता, हीरा बल्लभ भट्ट, मदन पोखरिया, गिरीश जोशी, प्रेम सिंह बोरा, गोविंद सिंह बिष्ट, नैना बिष्ट, किरन वल्दिया, राधिका, राजेश्वरी धामी आदि थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed