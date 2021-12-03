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जानकारी के मुताबिक, बीते मंगलवार की रात विषाड़ क्षेत्र की 28 वर्षीय महिला गांव में ही एक मेंहदी कार्यक्रम में गई थी। घर पहुंचने के बाद पति ने शक के आधार पर उसे अपने छोटे भाई और चाची के साथ मिलकर पीट दिया। इस घटना में घायल महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ईएमओ डॉ. कमल ने बताया कि महिला के साथ हिंसा हुई है।बृहस्पतिवार को महिला ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में ही हो गया था। तब से पति सहित अन्य ससुराली उसके साथ आए दिन मारपीट करते हैं। महिला ने बतायास कि उनका 11 साल का बेटा और छह साल की बेटी है। इधर, बड़ाबे क्षेत्र में भी आपसी विवाद के बाद एक महिला को उसके जेठ ने पीट दिया। परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। ईएमओ डॉ. कमल ने बताया कि उनके सिर में चोट आई है। उसका इलाज चल रहा है। वहीं सीओ गोविंद बल्लभ जोशी ने बताया कि दोनों मामलों की जांच की जा रही है। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद