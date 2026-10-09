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Pithoragarh News: तेंदुए के हमले से बचीं दो छात्राएं, गांव में दहशत

Fri, 09 Oct 2026 10:57 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 09 Oct 2026 10:57 PM IST
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Two schoolgirls survive leopard attack; panic in the village
गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)। सलाण गांव में विद्यालय जा रही दो छात्राओं के पीछे एक तेंदुआ दौड़ पड़ा जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। शुक्रवार को कक्षा आठ की छात्राएं भावना और कविता स्कूल जा रही थीं, तभी रास्ते में झाड़ियों से निकलकर तेंदुआ उन पर झपटने को दौड़ा। अन्य विद्यार्थियों के शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया जिससे बड़ा हादसा टल गया।
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विकासखंड के खेती गांव में पूर्व में एक बच्चे को अपना शिकार बनाने के बाद से तेंदुआ भय का पर्याय बना हुआ है। इस घटना से अभिभावक खासे चिंतित हैं। एसडीओ वन विभाग नेहा सौन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
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