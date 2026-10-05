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Pithoragarh News: थल बाजार में दुकानों के आगे अपने वाहन पार्क नहीं कर सकेंगे व्यापारी

Mon, 05 Oct 2026 11:07 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 05 Oct 2026 11:07 PM IST
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Traders will not be able to park their vehicles in front of shops in the Thal market
थल (पिथौरागढ़)। थल बाजार में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है। पुलिस ने व्यापार संघ और टैक्सी चालकों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया है।
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अब बाजार सुबह आठ से शाम पांच बजे तक नो पार्किंग जोन रहेगा जिसमें व्यापारी भी दुकानों के आगे वाहन खड़े नहीं कर सकेंगे। थानाध्यक्ष गणेश भट्ट ने बताया कि बाजार के तीनों छोरों पर पार्किंग तय की गई है। मुनस्यारी रोड के वाहन धारे के पास, बेड़ीनाग रोड के वाहन पुलिस चेक पोस्ट और मुवानी सड़क के वाहन टैक्सी स्टैंड के पास पार्क होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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