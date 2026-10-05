Pithoragarh News: थल बाजार में दुकानों के आगे अपने वाहन पार्क नहीं कर सकेंगे व्यापारी

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अब बाजार सुबह आठ से शाम पांच बजे तक नो पार्किंग जोन रहेगा जिसमें व्यापारी भी दुकानों के आगे वाहन खड़े नहीं कर सकेंगे। थानाध्यक्ष गणेश भट्ट ने बताया कि बाजार के तीनों छोरों पर पार्किंग तय की गई है। मुनस्यारी रोड के वाहन धारे के पास, बेड़ीनाग रोड के वाहन पुलिस चेक पोस्ट और मुवानी सड़क के वाहन टैक्सी स्टैंड के पास पार्क होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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थल (पिथौरागढ़)। थल बाजार में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है। पुलिस ने व्यापार संघ और टैक्सी चालकों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया है।