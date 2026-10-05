Pithoragarh News: तीन दिन से अस्पताल में भर्ती महिला महिला को है परिजनों का इंतजार

विज्ञापन

टनकपुर (चंपावत)। जीआरपी की ओर से तीन दिन पूर्व उप जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई करीब 40 वर्षीय घायल अज्ञात महिला का अभी तक कोई परिजन नहीं पहुंच सका है। रीढ़ की हड्डी में चोट से पीड़ित यह महिला खुद को नेपाल के भंवरा निवासी बीना पत्नी कपिल बता रही है। उनके पति के बरेली में काम करने और रास्ते में बिछड़ने की बात सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दे दी है। वहीं सामाजिक संगठन महिला की मदद के लिए आगे आए हैं।