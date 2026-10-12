Pithoragarh News: तेंदुए का डर, सुरक्षा के लिए काटी झाड़ियां

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प्रधानाचार्य धर्मेंद्र प्रकाश के नेतृत्व में छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों ने अभियान में भाग लिया। विद्यार्थियों ने छात्रावास के चारों ओर उगी झाड़ियों की सफाई की और मार्ग को साफ किया। इस पहल का उद्देश्य परिसर को स्वच्छ रखने के साथ ही गुलदार की संभावित गतिविधियों से उत्पन्न खतरे को कम करना था। छात्रावास वार्डन मयंक बिष्ट ने छात्रों से जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि तेंदुआ दिखाई देने पर तुरंत सूचित करें और घबराएं नहीं।अभियान में अनुज चंद्र, मनोज, गौरव सती, प्रियांशु धामी, विनय राजभर, देवेश चंद्र, रोशन परगाई, सुमित मेहता, मयंक शर्मा, सौरभ भट्ट, जगदीश चंद्र, यतिन जोशी, अनिल सिंह राणा और पवन शर्मा आदि थे।