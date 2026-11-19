Pithoragarh News: सीएचसी से गर्भवती को गंभीर बताकर किया रेफर, पीएचसी में कराया सामान्य प्रसव
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 19 Nov 2026 11:28 PM IST
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थल (पिथौरागढ़)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) गंगोलीहाट में प्रबंधन की कथित लापरवाही से जच्चा-बच्चा की जान जोखिम में पड़ गई। गर्भवती को सीएचसी में एक रात और पूरे दिन रखने के बाद गंभीर बताकर हायर सेंटर रेफर किया गया, उसका पीएचसी गोचर में सुरक्षित सामान्य प्रसव कराया गया।
जानकारी के मुताबिक, बेड़ीनाग के बेलकोट निवासी रीता देवी पत्नी नवीन कुमार को प्रसव पीड़ा होने पर बीते मंगलवार रात सीएचसी गंगोलीहाट लाया गया था। अगले दिन शाम तक पीड़ा झेलने के बाद अस्पताल ने स्थिति गंभीर बताकर उन्हें रेफर कर दिया। परिजन जिला मुख्यालय के लिए निकले लेकिन रात करीब आठ बजे स्थिति को देखते हुए उन्हें पीएचसी गोचर ले गए जहां डॉ. प्रतीक्षा और स्टाफ नर्स बिंदी ने सामान्य प्रसव कराया और रीता ने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। इस घटना के बाद सीएचसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि हालत गंभीर थी तो समय पर रेफर क्यों नहीं किया गया और पीएचसी में सामान्य प्रसव कैसे संभव हुआ।
रोजाना हायर सेंटर रेफर हो रही हैं गर्भवतियां
पिथौरागढ़। सीमांत जिले के अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाओं के बाद भी गर्भवतियों को प्रसव के लिए हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। अस्पतालों में तैनात प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी स्थानीय स्तर पर प्रसव कराने से हाथ पीछे खींच रहे हैं और गर्भवतियों की जान आफत में फंस रही है। वहीं गर्भवतियां एंबुलेंस में बच्चा जनने के लिए मजबूर हैं। आपातकालीन सेवा 108 के आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोली है। आपातकालीन सेवा से मिले आंकड़ों के मुताबिक, बीते एक साल में 58 गर्भवतियों का एंबुलेंस में सड़क किनारे प्रसव हुआ जबकि 440 गर्भवतियां सरकारी अस्पतालों से हायर सेंटर रेफर हुईं हैं।
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गर्भवती का अधिक पानी गिर रहा था और बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा था। इन हालात में बच्चे के फंसने की संभावना रहती है। इसी को देखते हुए उसे समय रहते हायर सेंटर रेफर किया गया। -डॉ. देवेश टम्टा, प्रभारी चिकित्साधिकारी, सीएचसी, बेड़ीनाग
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जानकारी के मुताबिक, बेड़ीनाग के बेलकोट निवासी रीता देवी पत्नी नवीन कुमार को प्रसव पीड़ा होने पर बीते मंगलवार रात सीएचसी गंगोलीहाट लाया गया था। अगले दिन शाम तक पीड़ा झेलने के बाद अस्पताल ने स्थिति गंभीर बताकर उन्हें रेफर कर दिया। परिजन जिला मुख्यालय के लिए निकले लेकिन रात करीब आठ बजे स्थिति को देखते हुए उन्हें पीएचसी गोचर ले गए जहां डॉ. प्रतीक्षा और स्टाफ नर्स बिंदी ने सामान्य प्रसव कराया और रीता ने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। इस घटना के बाद सीएचसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि हालत गंभीर थी तो समय पर रेफर क्यों नहीं किया गया और पीएचसी में सामान्य प्रसव कैसे संभव हुआ।
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रोजाना हायर सेंटर रेफर हो रही हैं गर्भवतियां
पिथौरागढ़। सीमांत जिले के अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाओं के बाद भी गर्भवतियों को प्रसव के लिए हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। अस्पतालों में तैनात प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी स्थानीय स्तर पर प्रसव कराने से हाथ पीछे खींच रहे हैं और गर्भवतियों की जान आफत में फंस रही है। वहीं गर्भवतियां एंबुलेंस में बच्चा जनने के लिए मजबूर हैं। आपातकालीन सेवा 108 के आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोली है। आपातकालीन सेवा से मिले आंकड़ों के मुताबिक, बीते एक साल में 58 गर्भवतियों का एंबुलेंस में सड़क किनारे प्रसव हुआ जबकि 440 गर्भवतियां सरकारी अस्पतालों से हायर सेंटर रेफर हुईं हैं।
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गर्भवती का अधिक पानी गिर रहा था और बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा था। इन हालात में बच्चे के फंसने की संभावना रहती है। इसी को देखते हुए उसे समय रहते हायर सेंटर रेफर किया गया। -डॉ. देवेश टम्टा, प्रभारी चिकित्साधिकारी, सीएचसी, बेड़ीनाग