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Pithoragarh News: मुक्केबाजों ने दिखाया अपने पंचों का दम

Sun, 04 Oct 2026 12:08 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sun, 04 Oct 2026 12:08 AM IST
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The boxers demonstrated the power of their punches
पिथौरागढ़। जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के शनिवार को दूसरे दिन बालक-बालिकाओं के विभिन्न आयु वर्ग के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले गए। मिनी बालिका के अलग-अलग भार वर्ग के फाइनल में काव्या, रितिशा बिष्ट, काव्या और सब जूनियर बालिका वर्ग में भूमिका बिष्ट, श्रेया, मनीषा बिष्ट और दीक्षा भट्ट चैंपियन रहीं। वहीं यूथ बालिका वर्ग के फाइनल में नेहा वल्दिया, कृष्णा बघरी, बबीता फर्स्वाण और एलीट बालिका वर्ग में बबीता विजेता बनीं।
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दूसरी ओर जूनियर बालिका वर्ग के सेमीफाइनल में अक्षित बिष्ट, खुशी, जूनियर बालिका वर्ग में रिया नेगी, रिशिका महर, खुशी और यूथ बालिका वर्ग के सेमी फाइनल में निकिता सिंह, अंजली ने जीत दर्ज कर अगले चक्र में प्रवेश किया। टूर्नामेंट में टेक्निकल एडवाइजर की भूमिका कै. देवी चंद व भास्कर चंद्र भट्ट ने निभायी। निर्णायक जर्नादन सिंह वल्दिया, राजेंद्र सिंह जेठी, प्रकाश जंग थापा, सुनीता मेहता, बबीता मेहता, निखिल महर, जोगेंद्र सिंह बोरा, धर्मेंद्र बोरा, सुरेंद्र सिंह बिष्ट, हेम चंद्र उपाध्याय, पुष्कर सिंह कसन्याल, चंद कुमार थापा, शुभम ओझा, बहादुर सिंह बोरा, विजेंद्र मल, संजय शाही, गणेश बिष्ट, राजेंद्र सिंह भाटिया, सुरेंद्र सिंह, चंचल सिंह, मान सिंह खोलिया, कमल कुमार पांउे, प्रेम राम टम्टा रहे। बाउट के दौरान उद्घोषक स्पोर्ट्स गर्ल्स हॉस्टल की बालिका रिया जोशी रहीं।
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