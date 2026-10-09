Pithoragarh News: लोहाघाट में 126वीं रामलीला 11 अक्तूबर से होगी शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 09 Oct 2026 11:06 PM IST
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लोहाघाट (चंपावत)। श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी की ऐतिहासिक रामलीला इस वर्ष 126वें वर्ष में प्रवेश करेगी। इसका मंचन 11 से 22 अक्तूबर तक किया जाएगा। कमेटी ने आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता ने बताया कि प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से 7:45 बजे तक कौशल अकेडमी के कलाकार भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद 7:45 बजे से रात आठ बजे तक श्रीराम स्तुति होगी। रात आठ बजे से रामलीला का मंचन शुरू किया जाएगा। 21 अक्तूबर को भरत मिलाप और सांस्कृतिक संध्या का विशेष आयोजन होगा। यहां भगवान श्रीराम की शोभायात्रा निकाली जाएगी। यह कार्यक्रम भरत चौक, खड़ी बाजार लोहाघाट में आयोजित होगा। भगवान श्रीराम की घर वापसी के उपलक्ष्य में पहली बार महिलाओं की ओर से डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा।
कलाकारों के उत्साहवर्धन करने की अपील
22 अक्तूबर को क्षेत्रीय और अन्य कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। कमेटी ने नगरवासियों सहित क्षेत्र की जनता से रामलीला के सभी कार्यक्रमों में पहुंचने की अपील की है। इसका उद्देश्य कलाकारों का उत्साहवर्धन करना और आयोजन को सफल बनाना है। महासचिव मुकेश साह, उप सचिव पारस जुकरिया, संप्रेक्षक ईश्वरी लाल साह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक सुतेड़ी, कोषाध्यक्ष कैलाश चंद्र बगौली और आनंद पुजारी ने भी श्रद्धालुओं से उपस्थित होने का आग्रह किया है।
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कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता ने बताया कि प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से 7:45 बजे तक कौशल अकेडमी के कलाकार भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद 7:45 बजे से रात आठ बजे तक श्रीराम स्तुति होगी। रात आठ बजे से रामलीला का मंचन शुरू किया जाएगा। 21 अक्तूबर को भरत मिलाप और सांस्कृतिक संध्या का विशेष आयोजन होगा। यहां भगवान श्रीराम की शोभायात्रा निकाली जाएगी। यह कार्यक्रम भरत चौक, खड़ी बाजार लोहाघाट में आयोजित होगा। भगवान श्रीराम की घर वापसी के उपलक्ष्य में पहली बार महिलाओं की ओर से डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा।
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कलाकारों के उत्साहवर्धन करने की अपील
22 अक्तूबर को क्षेत्रीय और अन्य कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। कमेटी ने नगरवासियों सहित क्षेत्र की जनता से रामलीला के सभी कार्यक्रमों में पहुंचने की अपील की है। इसका उद्देश्य कलाकारों का उत्साहवर्धन करना और आयोजन को सफल बनाना है। महासचिव मुकेश साह, उप सचिव पारस जुकरिया, संप्रेक्षक ईश्वरी लाल साह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक सुतेड़ी, कोषाध्यक्ष कैलाश चंद्र बगौली और आनंद पुजारी ने भी श्रद्धालुओं से उपस्थित होने का आग्रह किया है।
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