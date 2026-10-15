Pithoragarh News: पिथौरागढ़ के सुरेंद्र पंत बने सहायक लेखाधिकारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 15 Oct 2026 11:05 PM IST
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पिथौरागढ़। उत्तराखंड सहायक लेखाधिकारी सेवा संघ के दो दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन में नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। पिथौरागढ़ के सुरेंद्र चंद्र पंत को संघ का प्रांतीय अध्यक्ष चुना गया जबकि राजेश प्रसाद सती प्रांतीय महासचिव बने।
शिवराज सिंह बिष्ट वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रमेश चंद्र बेलवाल कोषाध्यक्ष चुने गए। हिमांशु मठपाल उपाध्यक्ष कुमाऊं मंडल और लोकमणि चौधरी उपाध्यक्ष गढ़वाल मंडल बनाए गए। ललित मोहन आर्य संगठन मंत्री कुमाऊं और शिवचरण नौटियाल संगठन मंत्री गढ़वाल बने। वृंदावन कुमार संयुक्त सचिव और राजेश कुमार सह सचिव चुने गए। आशीष मोहन संप्रेक्षक और राजीव खन्ना मीडिया सचिव बनाए गए। नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन हित में कार्य करने का संकल्प लिया। अध्यक्ष पंत ने अधिकारियों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। चुनाव प्रक्रिया सहायक निदेशक त्रिलोक सिंह नेगी की देखरेख में संपन्न हुई। बृहस्पतिवार को पिथौरागढ़ में अध्यक्ष पंत का स्वागत किया गया।
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शिवराज सिंह बिष्ट वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रमेश चंद्र बेलवाल कोषाध्यक्ष चुने गए। हिमांशु मठपाल उपाध्यक्ष कुमाऊं मंडल और लोकमणि चौधरी उपाध्यक्ष गढ़वाल मंडल बनाए गए। ललित मोहन आर्य संगठन मंत्री कुमाऊं और शिवचरण नौटियाल संगठन मंत्री गढ़वाल बने। वृंदावन कुमार संयुक्त सचिव और राजेश कुमार सह सचिव चुने गए। आशीष मोहन संप्रेक्षक और राजीव खन्ना मीडिया सचिव बनाए गए। नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन हित में कार्य करने का संकल्प लिया। अध्यक्ष पंत ने अधिकारियों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। चुनाव प्रक्रिया सहायक निदेशक त्रिलोक सिंह नेगी की देखरेख में संपन्न हुई। बृहस्पतिवार को पिथौरागढ़ में अध्यक्ष पंत का स्वागत किया गया।
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